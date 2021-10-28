Подарок за своевременный платеж

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

Жители Перми, Березников и Чайковского, добросовестно оплачивавшие услуги отопления и горячего водоснабжения, получили поощрения от Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». В компании напоминают, что у клиентов компаний Группы «Т Плюс» еще есть шанс на получение подарка в рамках поощрительной кампании «Я плачу за тепло!». Для этого необходимо внести текущий платеж за отопление и ГВС, а также убедиться в отсутствии задолженности.

Кампания «Я плачу за тепло!» в 2021 году проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 марта по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и АО «БСК». Победители выбираются с помощью генератора случайных чисел. Для участия необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и ГВС своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Уточнить свой платежный статус можно в своей квитанции от расчетно-кассовых центрах «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».

Сумма вознаграждения будет отражена в квитанциях победителей за октябрь 2021г. Участники смогут оплатить услуги горячего водоснабжения в ноябре уже с учетом начисленного выигрыша.

- Мы надеемся на то, что победа добросовестных плательщиков станет хорошим примером для всех клиентов. Чтобы претендовать на приз, необходимо внести оплату по текущей квитанции за отопление и убедиться в том, что предыдущие оплаты за 6 месяцев были внесены вовремя. Все полученные средства будут направлены на модернизацию систем теплоснабжения и обеспечение качественной услуги для всех наших клиентов, - отмечает директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.