Некоторые электрички Прикамья отменяют «летние» остановки

Фото: ППК

С 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года у некоторых пригородных поездов отменяются «летние» остановки. Рядом с ними расположены дачные поселки и коллективные сады, сообщают в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Так, на направлении Пермь-2 – Углеуральская для поездов:

- №6264/6269, №6266/6265, №6262/6261, №6268/6267, №6263, №6272/6271, №6296/6295, №6291 – отменяется остановка на о.п. 25 км;

- №6264, №6266/6265, №6262/6261, №6263, №6272/6271 – на о.п. 66 км;

- №6268/6267 – на о.п. 32 км, о.п. 56 км, о.п. 77 км, о.п. 83 км, о.п. 104 км, о.п. 106 км.

На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная для поездов:

- №6266/6265, №6262/6261, №6268/6267, №6903, №6904, №6905, №6906, №6907, №6908 – на о.п. Пост 150 км;

- №6165, №6168 – на о.п. 174 км, о.п. 183 км (о.п. Уньва).

На направлении Пермь-2 – Чусовская для поездов:

- №6205 – на о.п. 30 км;

- №6202/6203, №6204/6205, №6206/6201, №6222 – на о.п. Залесная, о.п. Лесная Поляна, о.п. 73 км; · №6202/6203, №6205, №6206 – на о.п. 101 км;

- №6205, №6206 – на о.п. 120 км;

- №6220/6219 – на о.п. 73 км.

На направлении Верещагино – Балезино для поездов:

- №7153/7156, №7155/7152 – на о.п. Ключевское (отменяется только по рабочим дням), о.п. Хрустали, о.п. Лып.

СвЖД просит пассажиров следить за изменениями в графике движения пригородных поездов. Более подробно с графиком можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).