Забота об окружающей среде – приоритет в деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Второй год подряд предприятие собирает единомышленников по разумному потреблению и бережному отношению к природе в рамках фестиваля-конкурса «Я ОТВЕЧАЮ».

Второй сезон, несмотря на онлайн-формат, получился насыщенным по событиям и растянулся почти на два месяца. За это время участники проекта узнали много интересного: путешествовали и снимали видео, готовили вкусную и полезную еду, кто-то начал сортировать мусор, а кто-то занимался экопросвещением - привлекал к участию в проекте друзей.

Главными участниками проекта стали дети – школьники с 4-го по 10-й классы. Старт учебного года для них совпал с мастер-классами, выполнением творческих заданий. Детей в проекте активно поддерживали родители.

- Фишкой этого сезона стали задания, над которыми надо было подумать и поразмышлять. А в целом акцент был сделан на формирование экопривычек. Прививаем полезное – так звучал девиз нашего экологического фестиваля, и думаю, у нас получилось вдохновить как детскую аудиторию, так и взрослых на бережное отношение к окружающей среде, - прокомментировала один из организаторов конкурса, член жюри, помощник генерального директора по связям с общественностью Вера Мартынюк.

Присоединиться к проекту можно было в течение пяти недель, надо было только зарегистрироваться на сайте «яотвечаю.рф» и регулярно выполнять интересные задания. Те участники, кто прошел все этапы и успешно справился с итоговым заданием – могли побороться за главный приз – смартфон.

Но самой большой «изюминкой» второго сезона были еженедельные экскурсии и интересные поездки для самых активных участников. Более того, в поездку можно было взять одного взрослого из своей семьи: маму, папу или старшего брата-сестру. И это было незабываемо для ребят: свои открытия ребята совершали вместе с родителями. Наши группы побывали на Усьвинских столбах и в заповедной территории - «Французских скалах».

- Проект мы оцениваем на 100 баллов из 10, - говорит Юлия Варлашова, мама участника. - Это уникальное мероприятие, которое организовала команда Лукойл. Мы в проекте участвуем второй год. Понятно, что задания выполняет ребенок, но все равно где-то подсматриваешь, где-то подслушиваешь. Узнаешь новую информацию и удивляешься, как много всего мы порой не знаем. И как легко и просто жить экологично.

Церемония награждения тоже проходила в необычном формате. Призеры прошли тематический квест, в ходе которого проверили свои знания в области экологии. После вручения подарков и дипломов дети, родители и организаторы обменялись впечатлениями и единодушно решили, что фестиваль стоит повторить в следующем году, и хорошо бы уже в оффлайн-формате.