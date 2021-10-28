Появились фото из квартиры в Перми, в которой обрушилась часть стены

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми в доме по улице Вагонная, 27 накануне обрушилась часть стены. Как ранее рассказал источник «КП», происшествие случилось на седьмом этаже, когда житель одной из квартир оставил на плите газовый баллончик, а сам ушел в душ. В это время и произошел хлопок, часть стены обрушилась, благо в соседней квартире никого не было.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что пострадавших нет.

В МВД по городу Перми проводят проверку по факту произошедшего, уточняются все обстоятельства.