В Пермский край придут дневные морозы и сильный ветер

В ближайшие дни местами будет идти снег. Фото: Василий Вахрин

Погода в последние дни октября в Прикамье невеселая и по сообщениям синоптиков, солнца нам в ближайшие дни не видать, а тепла тем более. Она начнет еще больше портиться сегодня днем, а ночью сильно подморозит. К нам стремится арктическая воздушная масса. Днем в четверг 0...5 °. Снег, по югу с дождем, порывы ветра до 18 м/с. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в ночь на пятницу ожидается резкое похолодание -8...-3 °C, на дорогах ожидается сильная гололедица. Днем температура воздуха не превысит -2…-4 , а в ночь на субботу ожидаются прояснения и первый существенный мороз – до -7…-12 , в Перми возможно до -10 .

Однако похолодание будет хотя и сильным, но недолгим – уже в субботу можно ожидать приближение теплого фронта с запада с порцией осадков в виде снега, а в самом конце недели потепление до 0…+5 и быстрое таяние сформировавшегося снежного покрова.