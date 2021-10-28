Дорожная обстановка в Перми: авария на улице Соликамской, плотное движение в центе

Фото: карта Яндекс-пробки.

На дорогах Перми утром 28 октября достаточно спокойно. По информации сервиса Яндекс-пробки в 8 утра обстановка оценивается в три балла, но кое-где уже есть проблемы.

Согласно сведениям сервиса, есть затруднение движения на улице Соликамской. ДТП произошло недалеко от остановки «Завод Машиностроитель» на полосе из центра города. С каждой минутой количество машин на этом участке растет, водителям стоит выбрать другой маршрут.

В целом, город только просыпается, чуть больше машин в центре, по остальным улицам сейчас движение свободно.