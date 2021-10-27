Коронавирус за сутки выявили в 33 территориях Пермского края

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 662 жителей в 33 территориях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 662 жителей в 33 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 461, в Лысьвенском городском округе – 48, в Добрянском - 19.

В Чусовском городском округе заболели 17 жителей, в Осинском - 13, в Чайковском – 12.

По 8 случаев в Березниках, Большесосновском муниципальном районе, Краснокамском и Очерском городских округах.

В Еловском муниципальном округе коронавирус у 7 человек. В Нытвенском городском округе и Уинском муниципальном округе по 5 заболевших, по 4 – в Кудымкарском муниципальном округе и Оханском городском округе.

По 3 случая в Карагайском муниципальном округе, Кунгуре, Пермском муниципальном районе, Верещагинском, Горнозаводском, Октябрьском и Соликамском городских округах.

В Александровском, Сивинском и Юсьвинском муниципальных округах по 2 положительных теста.

По одному заболевшему в Кунгурском муниципальном районе, Ильинском, Чердынском и Чернушинском городских округах, Гайнском, Куединском, Частинском и Юрлинском муниципальном округах.