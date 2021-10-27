В Пермском крае мужчину убили заводной рукояткой двигателя

В Кудымкаре 39-летнего местного жителя будут судить за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кудымкаре 39-летнего местного жителя будут судить за убийство. В СКР по пермскому краю рассказали, в октябре этого года пьяный мужчина поссорился с незнакомцем на улице. Под руку попалась заводная рукоятка двигателя, он несколько раз ударил ей 41-летнего мужчину по голове и сбежал.

Пострадавший скончался от травм. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР Прикамья.