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Происшествия27 октября 2021 18:40

В Пермском крае мужчину убили заводной рукояткой двигателя

Трагедия произошла в Кудымкаре
Анна Маркова
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В Кудымкаре 39-летнего местного жителя будут судить за убийство.

В Кудымкаре 39-летнего местного жителя будут судить за убийство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кудымкаре 39-летнего местного жителя будут судить за убийство. В СКР по пермскому краю рассказали, в октябре этого года пьяный мужчина поссорился с незнакомцем на улице. Под руку попалась заводная рукоятка двигателя, он несколько раз ударил ей 41-летнего мужчину по голове и сбежал.

Пострадавший скончался от травм. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР Прикамья.