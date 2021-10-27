В Прикамье возобновил работу волонтерский штаб помощи пожилым людям

Пожилые жители Пермского края могут обратиться к волонтерам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае вновь начинает работать региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВМесте. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края. В регионе с 25 октября начали действовать новые ограничительные меры - введен режим строгой самоизоляции для непривитых жителей в возрасте 65 лет и старше.

В Минздраве говорят, что 70% коек в ковидных стационарах Прикамья занимают люди старше 60 лет.

Волонтеры #МыВМесте работают во всех территориях Пермского края. Они могут привезти на дом продукты и лекарства. Для этого нужно подать заявку в волонтерский штаб.

Телефон федеральной горячей линии 8 800 200 34 11 (работает круглосуточно), региональной – 8 880 101 92 72 (звонки принимаются с 10.00 до 17.00).