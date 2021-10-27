В Пермском крае пропала 34-летняя женщина

Светлана Кривощекова пропала 24 октября.

В Пермском крае пропала 34-леняя Светлана Кривощекова. 24 октября девушка ушла из дома в селе Юсьва, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ее родные обратились с заявлением в полицию и за помощью к волонтерам.

Приметы Светланы: рост 160-162, худощавого телосложения. Была одета в красную куртку, черную шапку, голубые спортивные штаны и калоши.

Если вам известно, где находится женщина, или вы видели ее, сообщите по телефонам: 8-964-191-35-25, 8-952-656-45-04, 02, 102 - полиция; +7-982-477-76-05 - волонтер;