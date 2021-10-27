В Перми умерла молодая врач-кардиолог центра сердечно-сосудистой хирургии

В Перми скончалась Татьяна Валерьевна Смирнова, врач-кардиолог.

В Перми скончалась Татьяна Валерьевна Смирнова, врач-кардиолог кардиохирургического отделения «Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова». Об этом сообщили ее коллеги. Они рассказали, что Татьяна Валерьевна в октябре 2012 года начала работать в сердечно-сосудистом центре, ее общий медицинский стаж - двадцать лет.

- Татьяна Валерьевна была добрым, душевным, отзывчивым человеком, профессионалом своего дела, - говорят коллеги врача. - Умела организовать свою работу так, чтобы пациенты получали высококвалифицированную качественную медицинскую помощь.

Татьяне Смирновой было всего 44 года.

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