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Общество27 октября 2021 14:38

МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Пермском крае

Погода испортится 28 октября
Анна Маркова
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В ближайшие дни в Прикамье будет идти снег.

В ближайшие дни в Прикамье будет идти снег.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшие сутки ухудшиться погода. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на синоптиков. В частности, октября днем местами по краю ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.

В ночь на четверг будет –3…2 °. Будет идти снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Днем в четверг 0...5 °. Снег, по югу с дождем, порывы ветра до 18 м/с.

Соблюдайте правила безопасности.