Пустят ли в небольшие магазины в Пермском крае без QR-кода: отвечает оперштаб

QR-код обязаны требовать даже в небольших непродовольственных магазинах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Без QR-кода подругу вчера не пустили на почту, посылку получить, а меня в небольшой магазин канцтоваров у дома, разве там тоже обязаны требовать код, - обсуждают пермяки в социальных сетях.

25 октября вступил в силу новый Указ. Ограничительные меры были введены в отношении заведений общепита, объектов розничной торговли непродовольственными товарами и других организаций.

В Минпромторге разъяснили, действительно ли прикамцы должны показывать QR-код в небольших магазинах у дома.

- Сотрудники магазинов непродовольственных товаров в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) и других объектах розничной торговли вправе продавать продукцию, оказывать услуги, обслуживать в торговых залах и примерочных, выполнять работы жителям Прикамья только при условии наличия у них сертификата и QR-кода, - говорят специалисты министерства. - Эти требования касаются любых непродовольственных магазинов независимо от их площади и месторасположения как в торговых центрах и комплексах, так и формата «у дома».