В мобильных пунктах вакцинации почти не осталось вакцины «Спутник Лайт»

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В пермских мобильных пунктах вакцинации почти закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Эту информацию «КП-Пермь» подтвердили в региональном минздраве.

«Вакцина «Спутник Лайт» не закончилась, но осталась в ограниченном количестве. В настоящее время в большом количестве есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V). Поставки вакцины в регион зависят от федерации, в связи с этим, назвать следующие сроки поставки не представляется возможным. До конца месяца поставок вакцины «Спутник Лайт» точно не ожидается», - пояснили в министерстве здравоохранения.

Напомним, так как «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, с помощью нее можно быстро получить QR-код.