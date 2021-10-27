В Прикамье от коронавируса скончалась врач-рентгенолог Татьяна Ходырева

Татьяне Ходыревой был 71 год.

В понедельник 25 октября на 72-м году жизни скончалась врач-рентгенолог Татьяна Петровна Ходырева. Она работала в Краевой больнице имени Е.А. Вагнера в Березниках. Причина смерти – коронавирус, которым она заразилась во время исполнения служебных обязанностей, сообщили в больнице.

Татьяна Ходырева работала врачом-рентгенологом в Березниковской детской больнице 40 лет. С 2018 по 2021 год работала в Краевой больнице имени Е.А.Вагнера и долгое время была главным рентгенологом города.

«Пациенты запомнят ее энергичной и доброй. Она всегда была грамотным специалистом, помогала коллегам, была для них наставником. Благодаря ей, многим детям было назначено правильное лечение. Коллеги скорбят», - поделились в пресс-центре больницы.

Похороны Татьяны Ходыревой состоятся в четверг, 28 октября в 14:00. Место – прощальный зал городского кладбища.