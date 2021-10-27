В министерстве туризма отказались от образа «парня с головой медведя»

Фото: из архива Эльнара Мансурова

Краевое министерство по туризму и молодежной политике отказалось использовать в своих проектах образ «парня с головой медведя». Об этом рассказали в «Центре развития туризма Пермского края».

«Сожалеем, что невольно обидели трэвел блогера, который любит свой край также, как и мы. У нас нет времени воевать, нападать и защищаться. Поэтому мы решили отказаться от персонажа «человек в маске медведя». Готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет нашу задачу показать привлекательность внутреннего туризма и всю красоту Прикамья», - прокомментировали в «Центре развития туризма Пермского края.

Это подтвердил и главный фигурант нашумевшей истории – путешественник и travel-блогер Эльнар Мансуров, известный как «Mishka travel». На прошлой неделе он обвинил чиновников в плагиате его образа «парня с головой медведя». Похожий образ использовался в проектах министерства.

После постов он получил от главы министра туризма и молодежной политики Прикамья Юлии Ветошкиной письмо с извинениями.