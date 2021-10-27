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Общество27 октября 2021 11:39

В Пермском крае выявили 662 новых случая заражения коронавирусом

Антирекорд заражений обновляется с каждым днем
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки число заболевших ковидом увеличилось еще на 662 человека. Это новый антирекорд в регионе.

Общее число инфицированных в крае с начала пандемии достигло 117 054. За сутки в регионе провели 11 323 ПЦР-тестов на коронавирус.

На сегодня в регионе в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 518 пациентов. 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 5 666 человек. 32 – за минувшие сутки.