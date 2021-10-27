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Общество27 октября 2021 10:01

С 8 ноября в бизнес-центры Прикамья будут пускать только по QR-кодам

Правила касаются организаций и их сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Прикамье после нерабочих дней, с 8 ноября вступит в силу требование о допуске сотрудников в ТЦ и ТРЦ, а также административные и бизнес-центры по QR-кодам. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Правила затрагивают организации и их сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации на основании постановления главного санитарного врача Прикамья.

Теперь, чтобы попасть на работу, прикамцы должны будут предъявить QR-код и сертификат о вакцинации либо справку о медотводе от прививке от COVID-19.