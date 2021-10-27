Приставы разыскали пермяка, задолжавшего пять миллионов рублей штрафов за нарушения ПДД

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Прикамские приставы разыскали переехавшего в Москву пермяка, который задолжал более 5 млн руб. штрафов. В общей сумме он нарушил правила ПДД более 2,5 тыс. раз - на исполнении находится 2 664 исполнительных документа о взыскании с автомобилиста штрафов. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что, несмотря на пермскую прописку, должник уже долго не живет в нашем регионе. Многочисленные штрафы на его имя приходили из Москвы. Должник и принадлежащий ему автомобиль - Honda Civic объявили в розыск.

Прикамские и московские приставы совместно арестовали принадлежащий нарушителю автомобиль. Но за рулем был не владелец авто, а третье лицо. Поиски продолжились.

В итоге должник сам явился к приставам и утверждал, что не имеет отношения к данной задолженности. Авто продал, а договор купли-продажи потерял. Но ТС зарегистрировано на его имя и именно ему придется оплатить совершенные правонарушения: таков закон.