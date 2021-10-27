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Общество27 октября 2021 8:41

В Прикамье осудят работодателя, который не платил сотрудникам зарплату

Сейчас он погасил задолженность перед работниками в полном объеме
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Прикамье осудят предпринимателя, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Подробности рассказали в краевом следственном комитете.

Так, со 2 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года работодатель из Лысьвы не платил или только частично выплачивал зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении своим сотрудникам. И несмотря на выполнение работниками организации обязанностей, труд он не оплачивал, либо оплачивал частично.

В ходе расследования обвиняемый погасил задолженность в размере более 190 тыс. руб. перед работниками в полном объеме. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств. Дело направили в суд.