В Октябрьском ищут 75-летнюю женщину, страдающую потерей памяти

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края

В Прикамье в рабочем поселке Октябрьский пропала 75-летняя Назия Шайнурова (Ибраева). Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края, женщина ушла из дома в неизвестном направлении 25 октября.

Особые приметы: рост 170 сантиметров. Худощавое телосложение. Темно-русые волосы с сединой и карие глаза. С собой был белый пакет. Одета была в голубой халат, черно-серую жилетку, фиолетовые галоши и черно-фиолетовый платок.

Пропавшая страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.