Средняя зарплата в Прикамье за полгода составила 43 тысячи рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средняя зарплата в Пермском крае за январь-август 2021 года составила 43,2 тыс. руб., что превысило прошлогодний показатель на 7,5%. Об этом рассказали в Пермьстате.

А среднемесячная зарплата в регионе за август 2021 года составляет 42,5 тыс. руб. Это на 5% выше, чем в прошлогоднем августе. Реальная зарплата за год увеличилась на 1,8%.

Отметим, больше всех в регионе зафиксирован в области информации и связи - 64,8 тыс. руб. А также в сферах добычи полезных ископаемых (63,6 тыс. руб.) и финансовом секторе (59,6 тыс. руб.).

Наименьший показатель в регионе у работников сельского и лесного хозяйства (26,4 тыс. руб.), сотрудники гостиниц и общепита (23,9 тыс. руб.).