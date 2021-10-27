«Молот» потерпел второе поражение в Питере

Фото: ХК "Молот"

Пермский «Молот» потерпел второе поражение подряд в Санкт-Петербурге и третье подряд – в регулярном чемпионате ВХЛ. На этот раз пермяки уступили другому клубу из Питера – ХК «СКА-Нева». Встреча состоялась вечером 26 октября и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

К середине второго периода гости уступали со счетом 0:3. Одну шайбу отыграл Арсений Ерохин. В самом конце третьего периода Дмитрий Воробьев забил еще один гол, но петербуржцы поставили точку в матче – 4:2.

Следующую игру «Молот» проведет дома. 2 ноября в Перми подопечные Альберта Логинова сыграют с «Челметом» из Челябинска (0+).

Ранее «Молот» уступил в Воскресенске «Химику» и лидеру регулярного чемпионата ВХЛ – ХК «Динамо» (Санкт-Петербург). Пермяки располагаются на 11-м месте турнирной таблицы регулярки.