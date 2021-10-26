За сутки коронавирусом заболели жители 28 муниципалитетов Прикамья

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за сутки новые случаи коронавируса обнаружены в 28 муниципалитетах, рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 653 новых заражения ковидом.

281 заражение в Перми. 71 человек заболел в Краснокамске. На третьем месте Пермский муниципальный район и Соликамский городской округ – в обоих районах по 59 случаев заражения.

В Красновишерском городском округе ковид диагностирован у 43 жителей. В Очерском городском округе – у 29, а в Ильинском городском округе – у 18.

По 11 прикамцев заболело в Березниках и Нытвенском городском округе. В Березовском муниципальном округе инфекция подтвердилась у 9 человек.