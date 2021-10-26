Десять пермских автобусов переходят на расписание выходного дня

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Часть пермских автобусов с 27 по 29 октября и с 1 по 3 ноября перейдет на расписание выходного дня. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Так, по графику выходного дня будут работать маршруты № 5, 9, 11, 19, 25, 51, 55, 69, 70 и 73. Актуальное расписание и движение транспорта в онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

«Специалисты департамента транспорта ежедневно осуществляют мониторинг уровня пассажиропотока в городском пассажирском транспорте. Так, по итогам первого нерабочего дня общее снижение составило, примерно, 17%. В целом, ситуация не требует глобального пересмотра режима работы маршрутов, и основная их часть продолжит работать по привычному расписанию буднего дня», - отметили в дептрансе.