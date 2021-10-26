В Прикамье на заводе от удара током скончался элеткромонтер

. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье по факту смерти электромонтера от удара током возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роструда.

Несчастный случай произошел 16 июля 2021 года. На полу подстанции № 4 дробильного цеха ООО «Горнозаводскцемент» без сознания обнаружили электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования завода. Смерть наступила в результате поражения электрическим током.

Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что причина несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ. Также дисциплину труда нарушил сам пострадавший, выполняющий монтажные работы без допуска к работе. Также погибший не убедился в целостности и сохранности оставленных плакатов, ограждений, надежности заземлений и в отсутствии второго члена бригады.

По факту смерти работника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".