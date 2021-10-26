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Общество26 октября 2021 16:24

Сделки с аккредитивами в Райффайзенбанке проходят полностью онлайн

У клиентов банка появилась возможность проведения сделки с недвижимостью без визита в банк
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк реализовал возможность проведения сделки с недвижимостью через аккредитив полностью онлайн. Теперь дистанционно, без визита в отделение, можно не только быстро сформировать условия расчетов, но и безопасно подписать заявление на открытие аккредитива в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

«В Райффайзенбанке через аккредитив проходят почти все сделки с недвижимостью. Это выгодный и удобный инструмент, который позволяет сэкономить и свои деньги, поскольку не надо платить за операции с наличными», — говорит Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе