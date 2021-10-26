В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Пермском университете

После нападения на Пермский Университет в медицинских учреждениях остаются 6 человек. Фото: архив "КП"

После нападения на Пермский Университет в медицинских учреждениях по-прежнему остаются 6 человек. В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали об их состоянии: «Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации».

Напомним, 14 октября на выездном заседании суда студента-первокурсника, устроившего стрельбу в Пермском университете, арестовали на два месяца. Сейчас Тимур Бекмансуров находится в отряде для инвалидов. Обжаловать это решение суда он не стал.

Кстати, во вторник стало известно, что мировой суд оштрафовал пермский магазин «Оружие. Инструмент» на 20 тысяч рублей за продажу охотничьего ружья и 105 патронов с картечью Тимуру Бекмансурову.

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