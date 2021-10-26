Дело о законности покупки Товарного двора пересмотрят

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Арбитражный суд Уральского округа отменил решения первой и апелляционной инстанций по делу о покупке имущества Товарного двора. Теперь дело вернули на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Информация об этом опубликована в картотеке дел.

Напомним, в 2018 году краевые власти купили у РЖД имущественный комплекс по улице Локомотивной. Стоимость покупки составила 797 млн руб. На месте бывшего имущественного комплекса должны построить деловую зону «Пермь-Сити»: новое здание МВД, рекреационное пространство и три офисных высотки и конгресс-холл.

По мнению прокуратуры, цена сделки не соответствовала той рыночной стоимости, сколько на самом деле стоит имущество РЖД и региональному бюджету нанесли ущерб.

В итоге разбирательство шло с июня 2020 года. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований надзорного ведомства. Прокуратура пыталась оспорить данное решение в апелляции, но решение было оставлено без изменений. В итоге прокуратура добилась пересмотра дела, подав кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа.