В Перми разработано новое тарифное меню

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта администрации города Перми пришел к выводу, что почти 70 процентов пассажиров отказываются от приобретения проездного из-за его невыгодности. Поэтому было принято решение о снижении их стоимости. Безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20 процентов: с нынешних 2 232 рублей до 1 785 рублей. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездной.

Также были разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов.

- При этом планируется повысить стоимость разовой поездки, приблизив ее к экономически обоснованной величине, - рассказали в администрации Перми. - С учетом планов по полному обновлению подвижного состава автобусов и трамваев, а также реальному уровню пассажиропотока за минувший год – расчетный тариф должен составить 37 рублей за одну поездку. На сегодняшний день в Перми тариф на проезд намного ниже, чем в городах-аналогах: Екатеринбург (32 рубля с 2022 года), Нижний Новгород (30 рублей), Казань (35 рублей).

Новое тарифное меню будет рассмотрено совместно с депутатами Пермской городской Думы, после чего будет принято решение об его внедрении.