Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг 3 трлн рублей

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Число клиентов с начала года выросло на 13% и превысило 28 тысяч человек.

Сегодня Private Banking формирует существенную часть срочных депозитов розничного бизнеса ВТБ с долей 55% и является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 56%.

На протяжении последних лет отмечается значительный рост интереса VIP-клиентов к инвестиционным продуктам. Их проникновение в средства под управлением ВТБ Private Banking только за последний год увеличилось с 42% до 49%. Портфель инвестпродуктов ВТБ Private Banking с начала 2021 года увеличился на 31% и достиг 1,5 трлн рублей.

В контексте запроса состоятельных клиентов на инструменты с высокой доходностью и гарантированной сохранностью средств большим спросом пользуются субординированные облигации ВТБ. За 2021 год объем их продаж VIP-клиентам превысил 158 млрд рублей, что составляет более 83% от общего объема продаж всех субордов.

«Основными конкурентными преимуществами на рынке private banking сегодня стали качество сервиса и экспертиза. Опережающее развитие и имплементация лучших мировых практик именно в этих направлениях позволили нам укрепить лидерство на рынке управления частным капиталом. В рамках стратегии работы с состоятельным сегментом мы решили объединить два направления работы – Private Banking и Привилегию. Изменение модели и обслуживания позволит нам расширить число премиальных клиентов ВТБ и предоставить им доступ к самым востребованным продуктам и сервисам private banking», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

По итогам отчетного периода и на фоне высокой волатильности рынков все актуальнее становится услуга advisory, которая предполагает финансовое консультирование, при котором клиент принимает решения по управлению средствами сам.

Активно развивается Family Office ВТБ Private Banking, позволяющий обеспечить защиту активов от ключевых рисков — рыночных, правовых, корпоративных и риска изменения семейных отношений. Большой интерес в связи с изменениями правового поля у состоятельных клиентов вызывает услуга «Налоговый check-up», позволяющей проанализировать текущую структуру портфеля и предложить пути ее усовершенствования.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)