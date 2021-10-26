«Уралкалий» улучшил свои позиции в рейтинге крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

Фото: uralkali.com

Аналитический центр «Эксперт» составил ежегодный рейтинг крупнейших компаний Урало-Западносибирского региона. В исследовании сравнивали показатели компаний Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии в 2020 году.

В качестве главного критерия при составлении рейтинга был принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг). Если из-за специфики деятельности компаний этот показатель нельзя применить в качестве исследования (например, для банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ), то используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.

Компания «Уралкалий» заняла 21 место в рейтинге, тем самым улучшив свою позицию на 7 пунктов по сравнению с прошлым годом. Объем реализованной продукции одного из крупнейших мировых производителей калия в минувшем году составил 195 млрд 222 млн рублей.