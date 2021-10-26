Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 13:28

В Перми скончалась бывшая директор школы «Город дорог»

О ее смерти сообщили коллеги
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ольга Николаевна Домовитова скончалась 25 октября.

Ольга Николаевна Домовитова скончалась 25 октября.

В Перми 25 октября скончалась Ольга Николаевна Домовитова, бывший директор школы «Город дорог». Последнее время она тяжело болела. Информацию об этом сообщили ее коллеги. «Профессионал своего дела, отзывчивый и неравнодушный человек, она оставила след в судьбе каждого из нас», - написали они об Ольге Домовитовой. Педагог проработала директором МАОУ «Город дорог» более 10 лет.

Соболезнуем близким и родным Ольги Николаевны. Информация о времени и месте прощания уточняется.