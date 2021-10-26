«Ехал оттуда, живу здесь, алкоголь не пил»: В Перми инспекторы устроили погоню за пьяным водителем

Пьяный пермяк рассекал на "Газели" по улицам Перми. Фото: кадр видео ГИБДД по городу Перми.

Погоня за нетрезвым водителем произошла днем в Перми 25 октября. Во время несения службы в Свердловском районе, внимание госинспекторов привлекла «Газель». Водитель вел себя неадекватно. Полицейские направились следом за автомобилем.

Возле дома №178 по улице Старцева сотрудникам удалось остановить нарушителя. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина качался за рулем, было очевидно, что он пьян. На вопросы полицейских, отвечал односложно: «Ехал оттуда, живу здесь, алкоголь не пил». Дуть в трубку водитель отказался, но и без теста было ясно, что за руль в таком состоянии садиться нельзя.

- В отношении нарушителя был составлен административный протокол, - говорят в ГИБДД по городу Перми. - Стражи порядка поместили «Газель» на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. О нетрезвых водителях можно сообщать в дежурную часть по телефонам : 246-79-00, 261-99-99 , 102 (моб.)