Пермские депутаты скорректировали бюджет города

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обязательства по реконструкции участка улицы Крисанова в столице Прикамья решили передать с городского на краевой уровень. В связи с этим в бюджете Перми уже в этом году высвободятся средства в размере 458 миллионов рублей, а в последующие два года – еще более 2,4 миллиарда рублей.

Депутаты Пермской городской думы утвердили перераспределение этих средств на другие направления. В частности, около 150 миллионов рублей в этом году будут направлены на оплату труда работников культуры и дополнительного образования. Около 100 миллионов рублей выделены на обеспечение работы общественного транспорта – на зарплату кондукторам, работу которых решили продлить еще на 2 месяца, а также на организацию безналичной оплаты проезда. Также средства запланированы на обустройство ледовых городков и праздничного освещения к Новому году, а также на некоторые другие нужды.