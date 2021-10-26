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Общество26 октября 2021 12:07

Полицейских, проявивших мужество во время стрельбы в университете, наградят Почетными грамотами Перми

Их также вручат двум работникам культуры города
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Решение о награждении заслуженных пермяков Почетными грамотами Перми приняли депутаты Пермской городской думы.

В частности, Почетные грамоты за самоотверженные действия по спасению людей вручат двум полицейским, которые проявили мужество во время трагических событий в пермском классическом университете в сентябре этого года – инспектору ДПС Константину Калинину и старшему инспектору ДПС Владимиру Макарову.

Также депутаты высоко оценили вклад в развитие системы высшего и дополнительного образования двух работников культуры. Они единодушно проголосовали за награждение Почетными грамотами Перми профессора кафедры Пермского государственного института культуры Елены Барашковой и директора Детской школы искусств № 15 «АРТика» Ольги Кылосовой.