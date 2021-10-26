В Перми пообещали не оставить без тепла жителей частично расселенных ветхих домов

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Депутаты Пермской городской думы VII созыва заслушали на состоявшемся втором пленарном заседании информацию о работе по подготовке города к отопительному сезону.

Как объяснил заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, последний объект, в который до 15 сентября не успели подать тепло из-за ремонта теплосетей, – театр «У Моста» - сейчас подключен к теплоснабжению. В городе полностью обеспечиваются теплом все 6119 жилых домов, школы, садики и социальные объекты.

Однако депутаты подняли проблему – в городе имеются частично расселенные ветхие дома, в которых еще остаются семьи, и они отключены от теплоснабжения.

- Такие дома есть практически во всех районах города, - признал проблему Игорь Субботин. – На заседании оперштаба мы договорились, что в них будет обеспечен электрообогрев квартир, для чего управляющие организации должны предоставить людям электронагревательные приборы.

Депутаты поинтересовались, нет ли риска того, что слабая проводка в ветхих домах не выдержит напряжения. Игорь Субботин пообещал, что администрация возьмет этот вопрос на контроль.