В Пермском крае за сутки 653 новых случая коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в регионе провели 2 180 ПЦР-тестов на коронавирус. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 653 жителей. Таким образом, с начала пандемии положительные тесты на ковид получили уже 116 392 человека.

В ковидных отделениях Прикамья сейчас находятся 524 пациента в тяжелом состоянии, 217 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 30 пациентов, всего с начала пандемии - 5 634 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в регионе провели 2 180 ПЦР-тестов на коронавирус. На утро 26 октября прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 861 054 человека. 663 862 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.