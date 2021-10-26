«Были рекомендованы экспертным советом». В финал конкурса «Молодежный резерв Прикамья 2021» прошли 120 человек

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В Пермском крае подвели итоги первого этапа конкурса «Молодежный резерв Прикамья». На конкурс заявилось 1 137 участников. В первом туре им нужно было рассказать о своей личной и профессиональной биографии, записать видеопрезентацию с предложениями по развитию региона, пройти тестирования и получить оценку рекомендателей.

Максимальное количество заявок поступило по направлениям:

- «Молодежная политика. Спорт. Культура» (25%);

- «Экономика. Туризм. Промышленность. Предпринимательство. Закупки» (22%);

- «Образование и наука» (21%).

По ним были установлены наиболее высокие проходные баллы. При этом самый высокий проходной балл установлен по направлению «Образование и наука» – 18,5, это на 0,9 балла выше, чем в 2020 году. По направлениям «Молодежная политика. Спорт. Культура» и «Экономика. Туризм. Промышленность. Предпринимательство. Закупки» проходной балл – 18, по остальным направлениям – 16.

Из всех участников с заданием успешно справились 540 человек, 120 из которых экспертный совет рекомендовал на выход в финал конкурса по приоритетным направлениям. В список финалистов также вошли 5 полуфиналистов всероссийского конкурса «Лидеры России», которые по условиям проходят сразу во второй этап.

Второй этап пройдет с 25 октября по 13 ноября. Конкурсантам нужно будет пройти углубленную личностно-профессиональную диагностику в виде теста, индивидуальное видеоинтервью и проблемно-аналитическую деловую игру по решению реальных проблем Пермского края. Имена победителей озвучат до 30 ноября 2021 года.

Напомним, открытый региональный конкурс «Молодежный резерв Прикамья» проводится Администрацией губернатора Пермского края с 2018 года. Цель проекта - выявление и поддержка молодых лидеров, которые обладают высокими профессиональными компетенциями и желанием развиваться вместе с регионом.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность участия молодежи в проекте и отметил, что этот конкурс очень важен не только тем, что открывает новые двери желающим проявить себя в карьере, а еще и тем, что в процессе обучения появляется возможность найти таких же активных соратников и единомышленников.

«Конкурс ориентирован на поддержку инициативных людей. В рамках него молодые специалисты, получив новые знания, смогут проявить свои лучшие качества, раскрыть личный потенциал, двигаться в профессиональной карьере, пользуясь «социальными лифтами», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Победители конкурса смогут принять участие в программе развития региона по несколькими направлениям, в том числе образовательные мероприятия, вовлечение в работу органов государственной власти, общественная и проектная деятельность. Также молодые люди активно задействованы в общественной жизни региона – входят в составы тематических рабочих групп, «прокачивают» свои навыки на профильных форумах и конференциях, инициируют проекты, которые могут принести пользу жителям края.

Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной группе в ВКонтакте https://vk.com/mrp2018/