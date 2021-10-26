В следующем году в Перми проиндексируют стоимость бесплатных обедов для школьников начальных классов

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На втором пленарном заседании Пермской городской думы VII созыва в рамках депутатского часа депутаты заслушали доклад об организации бесплатного питания в школах для учеников с 1 по 4 классы.

Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов сообщил, что в городе созданы все условия для реализации поручения Президента РФ Владимира Путина: с 1 сентября все школьники начальных классов были обеспечены горячим питанием. Для этого было составлено три варианта типового меню из расчета 75,5 рублей на ученика в день.

Депутаты поинтересовались, заложен ли финансовый резерв на случай подорожания продуктов питания. Алексей Грибанов ответил, что на будущий год предусмотрена индексация расходов на эти нужды в размере 4,5 процентов.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Перми Наталья Мельник сообщила, что выстроенная система контроля за качеством питания учеников начальных классов позволила существенно улучшить ситуацию в этой сфере.

- С рынка ушли слабые подрядчики, жалоб родителей и учеников на качество питания стало гораздо меньше, - отметила Наталья Мельник. – Хочется поблагодарить городской департамент образования и родительскую общественность за системную работу в этом направлении.