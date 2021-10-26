Участница молодежного форума «iВолга» получила грант на реализацию своего проекта

Губернатор провел встречу с молодыми пермяками – участниками и победителями форума Приволжского федерального округа «iВолга». Фото: www.permkrai.ru

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» ежегодно проводится с 2013 года. Последние два года он прошел в онлайн формате в связи с эпидемиологической ситуацией, но это не помешало принять в нем участие еще большему количеству ребят из Пермского края.

Задачи форума всегда актуальны - создание профессиональных сообществ, развитие инновационных технологий в сфере молодежной политики в стране, стимулирование проектной работы молодых людей, предоставление сервисов и услуг для разработки проектов участников.

В 2021 году от Прикамья было подано около 800 заявок. И них 294 человека приняли участие в 8 сменах: «Лидеры изменений», «Лидеры студенчества», «Добролайф», «Наука и технологии», «Мой бизнес», «Место жительства», «Детская iВолга» и «Государственная молодежная политика».

- В этом году на участие в форуме от нашего региона было подано почти в 2,5 раза больше заявок, чем в прошлом году, - сказал Дмитрий Махонин. - Горжусь, что на форуме вам удалось заявить о нашем регионе во многих направлениях. Это еще раз подтверждает, насколько талантливая молодежь живет в Пермском крае.

Губернатор провел встречу с молодыми пермяками – участниками и победителями форума Приволжского федерального округа «iВолга». Дмитрий Махонин отметил, что в регионе есть множество возможностей для разработки и реализации идей, получения средств на их поддержку.

- Это краевой молодежный форум «Пермский период», региональный этап всероссийского форума «Территория смыслов», буквально вчера в Соликамске завершился Форум работающей молодежи. Также регион реализует проект «Молодежный резерв», жители Пермского края участвуют в федеральном проекте «Лидеры России», - напомнил губернатор. - Все они дают хороший опыт и возможности для поддержки проектов и трудоустройства молодежи.

Одной из победительниц конкурса форума «iВолга» в этом году стала Екатерина Кочкина из Соликамска. Она получила грант в 270 тысяч рублей. На эти средства будет создан проект «Воркшоп по ЗОЖ «X-side».

Екатерина организует уличное движение для подростков, основами которого будет спорт, творчество и социально значимая деятельность.

На протяжении полугода, три раза в неделю участники интенсивно будут заниматься на уличных площадках под руководством фитнес-тренеров. Каждая встреча будет состоять из нескольких элементов: формирование традиционных ценностей, спортивная тренировка, спорт-батл, разработка рэп-трека и продвижение его в социальных сетях. Ребята совместно с социальным бюро Соликамска будут организовывать благотворительные акции и оказывать волонтерскую помощь.

Также на встрече с губернатором был победитель прошлого года. Николай Голубев получил грант в 390 тысяч рублей на реализацию проекта «Мобильный VR музей «Молотов – город трудовой доблести». Это виртуальная передвижная экспозиция рассказывает о промышленных достижениях краевых предприятий в годы Великой Отечественной войны.

Николай рассказал, что выиграть грант было легче, чем реализовать сам проект. В итоге он был успешно реализован и стал толчком в развитии других виртуальных проектов, один из них – мобильная VR-экспозиция к 300-летию Перми. Она будет об истории краевой столицы и знаменитых личностях, связанных с краем.

Дмитрий Махонин отметил, что подобную экскурсию можно создать по фондам Пермской галереи, поскольку мощности сегодняшнего здания не позволяют разместить все имеющие экспонаты в выставочных залах.

После встречи ребят с губернатором профильные ведомствам окажут необходимую поддержку и содействие финалистам форума при реализации проектов.