«Волшебная кулиса»: семнадцать самых ярких премьер прикамских театров

Один из претендентов на победу – моноспектакль «Вертинский». Фото: Никита Чунтомов.

На фестиваль «Волшебная кулиса», который традиционно проводится один раз в два года, прикамские театры представляют наиболее значительные премьеры двух последних сезонов.

Эксперты отсмотрели 52 спектакля. В итоге в шорт-лист фестиваля попало 17 спектаклей от 11 театров, в том числе «Тартюф» (16+) от Березниковского театра драмы, «Антигона» (16+), «Ночное загадочное убийство собаки» (12+) и «Вертинский» (16+) от Пермского Театра-Театра, «Космос» (18+) от Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина, «Дикие маки» (16+) от «Балета Евгения Панфилова», «Я вижу солнце» (12+) от Пермского ТЮЗа. В числе номинантов сразу два спектакля «Медной горы хозяйка» (6+) - один из них поставил Пермский театр кукол, другой - Коми-пермяцкий национальный театр драмы

- Эксперты выбирали не столько самые лучшие, сколько самые неожиданные и яркие с точки зрения художественного высказывания постановки, - объяснил заместитель председателя Пермского отделения СТД РФ Сергей Баракин.

Большинство спектаклей театры покажут на своих площадках. Ряд показов фестиваля «Волшебная кулиса» пройдет в частной филармонии «Триумф», в Пермском театре кукол.