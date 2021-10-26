«Т Плюс» проверяет теплосети правобережной части Перми с помощью безопасного реагента

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит очередную проверку целостности тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества – «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях, в том числе, бесхозных, и обнаружить незаконные врезки.

С 26 октября проверка проходит в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 – Кировский район города Перми, правобережная часть краевой столицы. Жители микрорайоновНалимиха, Судозаводский, Водники, Центральный, Ямпольский, Химградский, Новый Крым Чистопольский, Октябрский могут обнаружить «зеленую воду» в период с 26 по 31 октября. В этом случае нужно сохранять спокойствие и сообщить в Центральную диспетчерскую «Пермских тепловых сетей» по телефону +7 (342) 243-72-99.

«Уранин-А» применяется в начале отопительного сезона до наступления минусовых температур, в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Сотрудники службы химводоочистки на ТЭЦ или котельных компании добавляют его в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Никакого ущерба экологии не наносится, что доказывает мировой опыт применения реагента», – отмечает технический директор – главный инженер «Пермских тепловых сетей» Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.