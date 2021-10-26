Власти объяснили, почему жители Прикамья должны предъявлять паспорт вместе с QR-кодом

В Пермском крае вместе с QR-кодом нужно предъявлять паспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми начли действовать новые ограничительные меры, которые были приняты оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 25 октября в заведениях общепита, на культурных и спортивных мероприятиях, а также при покупке товаров в торговых центрах, нужно предъявить QR-код.

Жители Прикамья задались вопросом, почему им приходится показывать документы. В Оперштабе пояснили, предъявить можно любой документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, водительское удостоверение или военный билет. Такая мера необходима для установления личности человека, чтобы никто не смог воспользоваться чужим QR-кодом.