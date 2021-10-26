В Перми мужчину осудили за кражу, мошенничество и покушение на дачу взятки

В Перми мужчина получил срок за несколько преступлений. Фото: Василий Вахрин

В Перми мужчина получил срок за несколько преступлений. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что сначала он обманул своего соседа по даче, пообещав выполнить строительные работы. Взял у него 40 тысяч рублей и ничего не сделал. Затем он похитил ноутбук в общественном транспорте, который кондуктор оставил без присмотра.

До этих преступлений мужчина уже был судим, за пьяную езду без водительского. В один из дней, он вновь сел за руль автомобиля, его остановили сотрудники ГИБДД и составили протокол. Чтобы избежать наказания мужчина предложил сотруднику 4000 рублей. Полицейский отказался принять деньги, а затем во время разбирательства по покушению на дачу взятки стали известны и другие «подвиги» мужчины.

- Суд приговорил его к 2,5 годам с колонии общего режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Также он обязан возместить ущерб, причиненный потерпевшим.