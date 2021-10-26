Как в праздники пермякам будут платить пенсию

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Хотя нерабочими в Перми считаются две недели, праздничных дней всего два - 4 и 5 ноября. Пермякам, которые получают пенсии по 4-м и 5-м числам, выплатят их заранее.

Тем, кто получает пенсии через муниципальное предприятие «Ветеран», 1 ноября выплатят за 4 число; 2 ноября - за 5-е и 6-е, 3 ноября - за 3-е и 7-е.

- Доставка пенсий, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи будет осуществляться с учетом режима работы почты, - сообщили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю.

Для всех почтовых отделений Пермского края:

- 3 ноября – укороченный на 1 час рабочий день;

- 4 ноября - выходной день;

- 5 ноября – почтовые отделения работают по режиму субботы.