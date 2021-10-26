В стационары Пермского края поступят 500 кислородных концентраторов

Пермский край закупил 500 кислородных концентраторов для помощи больных коронавирусной инфекцией в стационарах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пермский край закупил 500 кислородных концентраторов для помощи больных коронавирусной инфекцией в стационарах.

В ближайшее время они поступят в больницы Перми, Кунгура, Соликамска, Лысьвы, Барды, Березовки, Куеды, Нытвы, Березников, Красновишерска, Краснокамска, Кудымкара, Чайковского, Гайн, Суксуна, Сивы, Оханска, Частых, Губахи, Верещагино, Уинска, Горнозаводска, Пермского района, Чернушки, Очера, Осы, Октябрьского.

Кислородный концентратор отделяет кислород из воздуха, затем концентрирует его и выдает в виде потока чистого кислорода. Пациенту подается он в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.