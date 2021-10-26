Куда чаще всего ходит молодежь по Пушкинской карте в Пермском крае

В Пермском крае список учреждений, куда можно сходить по Пушкинской карте расширился. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае список учреждений, куда можно сходить по Пушкинской карте расширился, раньше их было 38, сейчас - 80. На сегодня по карте молодым людям доступны 212 мероприятий, в том числе премьеры спектаклей, об этом сообщает Минкульт.

Самым популярным среди участников проекта стал Пермский академический Театр-Театр. На его спектакли купили уже более 5 тысяч билетов.

В театре говорят, что чаще всего юные зрители выбирают не премьерные постановки, а проверенный временем спектакль «Алые паруса» по книге Александра Грина.

Лидерами по количеству проданных билетов также стали Пермский театр оперы и балета, театр «У Моста», пермская филармония и ТЮЗ. В Пермской опере самые популярные представления: спектакль-дрейф location и балет «Ромео и Джульетта», а в филармонии зрители чаще всего покупали билеты на фестиваль Дениса Мацуева.

Напомним, что по Пушкинской карте также можно попасть в пермские музеи – причем приобрести не только входной билет, но и заказать экскурсии. Ее могут получить молодые люди от 14 до 22 лет на сайте Госуслуг, на нее зачислено 3000 рублей. В 2022 году эта сумма будет увеличена до 5 000 рублей.