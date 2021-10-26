Прогноз погоды на ближайшие дни в Пермском крае: ночные заморозки и снег

В Прикамье будет идти снег с дождем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конец октября в Пермском крае все больше похож на зимний месяц. К нам пришли ночные морозы и установился временный снежный покров. Ждать тепла и солнца не приходится, в ближайшие дни регион по ночам накроют морозы и продолжатся снегопады.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября днем возможен снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха днем –3, +2°.

В среду в большинстве районов мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Ночью –6, –1°, днем 0, +5°.

28 октября снова снег, переходящий в дождь. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Ночью 4, +1°, днем +1, +6°.