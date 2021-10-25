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Общество25 октября 2021 20:27

Животных Пермского зоопарка не планируют передавать в другие регионы

Городские власти обещают сохранить коллекцию зверей
Анна Маркова
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Фонды Пермского зоопарка станут основой для формирования коллекции нового учреждения.

Фонды Пермского зоопарка станут основой для формирования коллекции нового учреждения.

Фото: архив "КП"

Власти Перми опровергли информацию, появившуюся в социальных сетях о том, что животные зоопарка будут переданы в другие регионы. Сообщается, что во время обсуждения рассматривался такой вариант, но от этой идеи в итоге отказались.

- Городские власти и краевой УКС сейчас синхронизируют работу по переезду зоопарка на новое место с этапами строительства вольеров и других сооружений для содержания животных, - сообщает пресс-служба администрации Перми. - В рамках этой работы рассматривалась возможность временного размещения части животных на территории других зоопарков. Но в процессе обсуждения городские власти решили отказаться от этой идеи, так как заинтересованы в сохранении коллекции Пермского зоопарка на территории города, все животные останутся в Перми.

Фонды зоопарка станут основой для формирования коллекции нового учреждения.

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